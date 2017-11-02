Мир
 

Трамп захотел казнить нью-йоркского террориста

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что выступает за смертную казнь для 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, 31 октября совершившего террористический акт в Нью-Йорке.

«Нью-йоркский террорист с удовольствием просил повесить флаг "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») в своей больничной палате. Он убил восемь человек, тяжело ранил еще 12. ОН ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР!» — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что Саипову были выдвинуты обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Также удалось выяснить, что Саипов намеревался задавить еще больше людей, проследовав на Бруклинский мост. При этом он собирался вывесить флаги «Исламского государства» спереди и сзади грузовика, но побоялся это делать, поскольку мог привлечь к себе лишнее внимание.

В среду стало известно, что Саипов выбрал датой теракта 31 октября специально, поскольку ожидал, что благодаря Хэллоуину у него будет возможность убить как можно больше детей.

1 ноября также стали известны подробности допроса Саипова, проведенного следователями в больнице. Сотрудники спецслужб рассказали, что он не раскаивается в содеянном и практически хвастается преступлением. Отмечается, что мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов США.

Во вторник находившийся за рулем арендованного грузовика Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 12 пострадали.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен недалеко от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Предыстория: Нью-йоркскому террористу пригрозили смертной казнью
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нью-йоркскому террористу пригрозили смертной казнью
Нью-йоркский террорист признался в желании убить как можно больше детей
Трамп задумался об отправке нью-йоркского террориста в Гуантанамо
Последние новости
Трамп захотел казнить нью-йоркского террориста
Футболисты юношеского «Спартака» во время матча потроллили коллег из «Севильи»
Назван способ достижения множественного оргазма
Ведущую заподозрили в инопланетном происхождении из-за происшествия с глазами
Москва указала на отсутствие доказательств «вмешательства» РФ в выборы в США
США отказались приостанавливать программу визовой лотереи
Skoda удивила рынок плодовитостью
Другие материалы рубрики
Мир02:52Сегодня
Заседание комитета по разведке Палаты представителей США

Напостили

США показали, как русские готовили майдан в Нью-Йорке и избирали Трампа
20:41 1 ноября

Выехавшее на тротуар такси вызвало панику в центре Лондона

21:11 1 ноября

Захарова предложила вспомнить фейковые «фотографии бен Ладена в Белом Доме»

20:22 1 ноября

Трамп задумался об отправке нью-йоркского террориста в Гуантанамо

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
18:12 1 ноября

Раскрыты подробности допроса нью-йоркского террориста

18:11 1 ноября

В США среди собранных в Хеллоуин сладостей нашли героин

17:46 1 ноября

Дальняя авиация России разбомбила опорные пункты ИГ в Сирии

Мир00:00 1 ноября

«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»

Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
17:02 1 ноября

Трамп пригрозил отменить лотерею на грин-карты

16:41 1 ноября

Обвиненный в изнасиловании британец расстроился и изнасиловал мать

14:25 1 ноября

В Камеруне девочка-смертница взорвала группу мальчиков

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак
За кампанию Собчак «Против всех» в соцсетях ответит блогер Адагамов
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Гордон назвала досужим трепом рассуждения об украинском статусе Крыма
Все материалы
Мир
Заседание комитета по разведке Палаты представителей СШАНапостили
США показали, как русские готовили майдан в Нью-Йорке и избирали Трампа
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Выехавшее на тротуар такси вызвало панику в центре Лондона
Трамп задумался об отправке нью-йоркского террориста в Гуантанамо
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих
Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек
Все материалы
Бывший СССР
Амина Окуева и Адам ОсмаевВ лоб: в Киеве атаковали главаря «батальона Джохара Дудаева»
За что расстреляли покушавшегося на Путина чеченца и его жену
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Саакашвили сообщил подробности ссоры Авакова с Порошенко
Порошенко вручил королю Саудовской Аравии орден православного святого
Аваков поругался с Порошенко из-за задержания сына
Царев рассказал о причастности Окуевой к убийствам Немцова и Шеремета
Кадыров обвинил украинские спецслужбы в убийстве Амины Окуевой
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
Россия предупредила Китай о дефиците газа
Санкционному банку Ротенбергов открыли доступ к бюджету
России пообещали избавление от чиновников
Игра на выбывание
Кому выгодно избавиться от присутствия России на ближневосточном рынке
Саудовская Аравия разрешила поставки российского мяса
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Мой шоколадный ствол
За что берутся налетчики, когда под рукой нет оружия
Расстрелявшему пятерых байкеров в Подмосковье вынесли обвинительный вердикт
В Россию экстрадировали главу порносекты йогов
Отец не нашел у сына-студента причин для убийства преподавателя в Москве
Москва отказалась выдать обвиняемого в попытке госпереворота в Черногории
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
В очередь!
Первые впечатления от iPhone X
В России рассказали о войне будущего
Ubisoft заподозрили в накрутке рейтинга Assassin's Creed Origins
Россиянка прогулялась по минному полю в костюме «Ратник» и пережила взрывы
Открыта противоречащая законам физики планета
Все материалы
Спорт
Александр Легков Фуф, лыжники: лучшие атлеты России снова попались на допинге
Их пожизненно дисквалифицировали и отняли медали Сочи-2014
Испанский стыд
«Спартак» слишком поздно проснулся и впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Полиция Севильи побила болельщиков «Спартака» дубинками
Мутко прокомментировал пожизненное отстранение российских лыжников от Олимпиад
Российских футболистов дисквалифицировали за ставки против своей команды
Российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпиад
Все материалы
Культура
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Хватай ее за ногу
Из-за него рок-звезды харкали кровью и дежурили у стриптиз-клубов
«Наконец-то я буду злодейкой!»
Кейт Бланшетт о новом «Торе», одежде супергероев и секретах хранения «Оскаров»
Писающая голая женщина в спектакле Фабра возмутила читателей «Ленты.ру»
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Режиссера «Людей Икс» обвинили в изнасиловании и домогательствах
Все материалы
Интернет и СМИ
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
Популярную актрису уличили в откровенном разглядывании декольте Рианны
Познер раскрыл детали интервью с Ассанжем
Костюм Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим образом Хеллоуина
Google не нашла доказательств манипуляций RT в преддверии выборов в США
Все материалы
Ценности
Анн-Софи Йоханссон, Эрдем Моралиоглу и Баз ЛурманнВсем селом
Легендарный дизайнер оденет россиян по-деревенски
Потомок династии Романовых вымазал своей кровью циферблаты часов «Ракета»
Audi ошеломил Лас-Вегас 600-сильным концептом на базе ТТ
Россиянам разрисуют кеды Dolce & Gabbana в стиле граффити
Модельер Донна Каран рассказала о любви к женщинам и домогательствах дантиста
Российская фирма создала самозаряжающийся iPhone X за 259 тысяч рублей
Стилист Канье Уэста бесплатно раздаст дизайнерскую одежду желающим
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников
Итальянец за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом
Принц Гарри и его темнокожая девушка оказались родственниками
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Драку заказывали?
Всё, что нужно знать об Apollo IE – суперкаре из Гонконга с немецким прошлым
Тест: угадай Audi
Пора разобраться, действительно ли все «четырехколечные» одинаковы
Дауншифтинг: когда «Лексус» становится «Тойотой»
Под какими брендами «Лексусы», «Акуры» и «Инфинити» продаются в Японии
Китайское нашествие
Китайские автомобили: какие марки покинули Россию, а какие еще держатся?
Компания Porsche вернулась к выпуску «барабанов»
Появилась фотография нового рамного «Ниссана»
Вышел трейлер второго сезона The Grand Tour
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы