Нью-йоркскому террористу пригрозили смертной казнью

Выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, 31 октября совершившему террористический акт в Нью-Йорке, за содеянное грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким, передает Reuters.

Саипову были выдвинуты обвинения в терроризме. Известно, что 22 октября он арендовал машину и «попрактиковался» на ней, готовясь к теракту. При этом замышлять теракт он начал два месяца назад, сказал Ким.

Также удалось выяснить, что Саипов намеревался задавить еще больше людей, проследовав на Бруклинский мост. При этом он собирался вывесить флаги террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) спереди и сзади грузовика, но побоялся это делать, поскольку мог привлечь к себе лишнее внимание.

Материалы по теме В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек

После того, как грузовик, управляемый Саиповым, врезался в автобус с детьми-инвалидами, он покинул его и начал стрелять по людям. При этом в машине у него осталась сумка с ножами, которыми он не успел воспользоваться.

Ранее стало известно, что Саипов выбрал датой теракта 31 октября специально, поскольку ожидал, что благодаря Хэллоуину у него будет возможность убить как можно больше детей.

Во вторник находившийся за рулем арендованного грузовика Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 12 пострадали.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен недалеко от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.