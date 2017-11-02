Нью-йоркский террорист признался в желании убить как можно больше детей

Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, 31 октября совершивший террористический акт в Нью-Йорке, выбрал эту дату специально, поскольку ожидал, что благодаря Хэллоуину у него будет возможность убить как можно больше детей. Об этом сообщает NBC 4 New York.

Также стало известно, что Саипов совершил теракт под влиянием пропаганды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В его телефоне были найдены сотни аудио- и видеофайлов с участием членов группировки.

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Кроме того, Саипов хотел разместить символику террористов в своей больничной палате.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 11 пострадали.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен недалеко от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.