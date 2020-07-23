Спецоперация ФСБ против террористов в Москве и Сибири попала на видео

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ФСБ опубликовала видео спецоперации, в ходе которой в Москве, Новосибирске и Красноярском крае были задержаны 22 террориста. Запись в четверг, 23 июля, публикует РИА Новости.

Задержания членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» проводились совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии. На записи видно, что в квартирах задержанных была обнаружена религиозная литература.

По данным ФСБ, члены ячейки финансировали участников террористической структуры на территории Сирии, а также вербовали для них боевиков и переправляли их в зоны боевых действий.

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