Спецоперация ФСБ против террористов в Ростовской области попала на видео

В Ростовской области операция спецназа ФСБ против сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) попала на видео. Запись в понедельник, 13 июля, публикует РИА Новости.

Задержание сторонников законспирированной ячейки проходило по нескольким адресам. В ходе операции были изъяты самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

По данным спецслужб, в состав подпольной ячейки входили шесть человек, которые готовили нападения на полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.

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