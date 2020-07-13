В Ростовской области главарь террористов открыл огонь по спецназу ФСБ

В Ростовской области главарь законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» открыл стрельбу из автомата по спецназу ФСБ и привел в действие самодельную бомбу. Об этом в понедельник, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, при попытке задержать главаря группы в Азовской районе последний открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам ФСБ России, после чего привел в действие взрывное устройство, получив ранения, несовместимые с жизнью. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Позже в Ростове-на-Дону были задержаны пять активных членов террористической группировки. В результате обысков по адресам проживания задержанных силовики изъяли самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

Как уточнили в ЦОС, в состав террористической группировки входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили террористические акты в медицинских и учебных заведениях, а также нападения на сотрудников полиции. Возбуждены уголовное дела по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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