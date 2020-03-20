ФСБ раскрыла законспирированную под благотворителей террористическую ячейку

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), действовавшей на территории трех российских регионов. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержанные по заданию эмиссаров ИГ создали в Крыму, Коми и Ростовской области сеть для сбора денежных средств, прикрываясь благотворительностью. Ячейка из троих человек перечислила террористам два миллиона рублей.

Оперативное видео ФСБ с задержанием подозреваемых опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видны сотрудники ФСБ, мужчина в наручниках лежит на земле, найдено оружие, изъяты мобильные телефоны. Судя по видео, трое подозреваемых задержаны — один из них в частном доме, второй — у подъезда многоэтажного дома в городе Минусинск, третий — на автостоянке, отмечает «Интерфакс».

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