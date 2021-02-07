На Ставрополье задержаны несовершеннолетние члены ИГ

Сотрудники силовых ведомств задержали пятерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению террористической ячейки проходили в Ставропольском крае на прошлой неделе. По предварительной информации, среди задержанных молодых людей, присягнувших боевикам, были несовершеннолетние.

«Проверяется причастность группы к преступлениям террористической направленности, устанавливаются обстоятельства их возможных контактов с террористами», — добавил собеседник агентства.

«Интерфакс» уточняет, что официальные лица пока не подтверждали эту информацию.

В начале февраля в Дагестане была раскрыта деятельность террористической группировки подростков, которые поддерживали идеи ИГ. Шесть юношей из Махачкалы стали фигурантами дела о создании террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК).