Россиянин решил продать редкую позолоченную книгу за 10 миллионов рублей

Россиянин решил продать редкую книгу за миллионы рублей. На объявление, опубликованное на платформе «Авито», обратили внимание журналисты «Татар-Информ».

Житель Казани, представившийся Иваном, опубликовал фотографии старинной книги на красном фоне. По его словам, она написана на арабском языке. Отмечается также, что обложка книги покрыта позолотой.

Стоимость товара составила 10 миллионов рублей. «Редкость для состоятельных ценителей арабской письменности», — подчеркнул продавец и добавил, что часть вырученных денег он направит на благотворительность и помощь нуждающимся.

В ноябре 2020 год россиянка выставила на продажу каску с подписью президента России Владимира Путина за сотни тысяч рублей. Жительница Санкт-Петербурга поделилась снимками белой каски, на которой глава государства поставил подпись черным маркером. Ее цена равна 500 тысячам рублей.