Студент решил продать один раз тронутую Путиным ручку за миллион рублей

Анонимный студент из Сочи решил продать в интернете автограф президента России Владимира Путина, а также ручку, которую глава государства держал в руках один раз. Об этом сообщили в Telegram-канале телеканала Sochi24.

Из объявления следует, что российский лидер оставил свою подпись в день открытия международных Паралимпийских игр в Сочи 7 марта 2014 года. «Также прилагается шариковая ручка, которой писал Владимир Владимирович Путин. После этого ее никто не трогал. Она хранилась в сейфе вместе с автографом», — заявляет автор предложения.

Цена автографа и тронутой Путиным ручки — 1 миллион рублей. По словам студента, год назад японский бизнесмен пытался купить экспонаты за 450 тысяч рублей.

Россиянин также пояснил, что взял автограф у президента, когда работал волонтером в Художественном музее Сочи в 14 лет, однако сейчас продает его, поскольку нуждается в деньгах.

В июле на продажу выставили бейсбольный мяч Высшей лиги, в разное время подписанный лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. На мяче, принадлежавшем «высокопоставленному российскому чиновнику», первым свою подпись оставил Путин. Затем на митинге в Северной Каролине был получен и автограф Трампа. Стоимость предложения — 54 тысячи долларов (около 4 миллионов рублей).