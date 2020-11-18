Россиянка продаст каску с подписью Путина за сотни тысяч рублей

Россиянка захотела продать каску с автографом президента России Владимира Путина за сотни тысяч рублей. На объявление, которое появилось на платформе Avito, обратили внимание журналисты издания «Деловой Петербург».

Жительница Петербурга опубликовала фотографию белой каски, на которой глава государства поставил подпись черным маркером. Ее стоимость составляет 500 тысяч рублей, однако продавец отмечает, что допускается торг. «Каска новая. Есть фото подтверждающее, что подпись настоящая», — гласит описание товара.

Согласно материалу, президент расписался на каске в 2019 году во время визита на судостроительный завод «Северная верфь», который расположен в Санкт-Петербурге.

Ранее, в августе, студент захотел продать один раз тронутую Путиным ручку и его автограф за миллион рублей. По словам продавца, российский лидер оставил свою подпись в день открытия международных Паралимпийских игр в Сочи 7 марта 2014 года.