Похищенную мстительным любовником собаку нашли и вернули хозяйке спустя месяц

Жительнице Челябинска удалось найти и вернуть пса, которого похитил ее бывший любовник, ревновавший россиянку к питомцу. Об этом рассказывается на странице челябинского приюта для животных «БиМ» во «Вконтакте».

Сотрудники «БиМ» нашли брошенную собаку 29 декабря 2020 года. Она была привязана к трубе недалеко от приюта, рядом был оставлен пакет с кормом. Ее окрестили Элис и в феврале стали подыскивать для нее новых хозяев.

Через несколько часов после появления на странице «БиМ» объявления с фотографией собаки в приют позвонила плачущая девушка. Она объяснила, что это ее пес, которого она разыскивала больше месяца.

Итак, у Элис настоящее имя Ева. Ей меньше года. Жила она в семье, где хозяйка ее любила, ухаживала и души не чаяла. И был у этой девушки парень, который просто не любил собак… Не единожды он ставил девушку перед выбором, и выбор всегда был не в его пользу. И вот, после очередной ссоры и предложения выбора молодой человек взял и украл собаку, ведь выбор пал не на него. Отомстил так отомстил… Приют для животных «БиМ»

Девушка приехала за собакой в тот же день. Сотрудники «БиМ» сняли ее встречу с питомцем на видео.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, верный пес пять лет ждал возвращения умершего хозяина. Все это время его подкармливали местные жители. Они построили ему конуру, присматривали за ним и спасли от живодеров, которые ловили бездомных собак для ресторанов.