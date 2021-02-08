Хозяева отказались от не любившей смотреть телевизор собаки

Жители английского города Лафборо, графство Лестершир, сдали в приют собаку из-за того, что она не любила смотреть телевизор. Об этом сообщает издание Daily Star.

Шестилетний вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Томас не давал своим хозяевам смотреть любимые передачи. Как только включался экран, собака начинала вести себя агрессивно. Владельцы животного не смогли смириться с таким поведением питомца и сдали Томаса в приют.

Теперь сотрудники приюта пытаются скорректировать поведение собаки, чтобы Томас смог обрести новый дом.

Сотрудница приюта Селин Ди Крокко (Celine Di Crocco) рассказала, что им удалось достичь прогресса. «Мы начали заниматься с ним, чтобы отучить его от такой реакции на телевизор, и он делает успехи», — сказала она.

Сотрудники приюта включают телепрограммы на мобильном телефоне и дают собаке подстилку и угощения, чтобы Томас мог сконцентрироваться на приятных для него вещах. Постепенно они усиливают звук.

По словам Ди Крокко, размер экрана будет постепенно увеличиваться: вскоре тренировки будут проходить на планшете, а затем — на настоящем телевизоре.

Команда приюта надеется, что им удастся найти новый дом для Томаса. «Он очень милый мальчик, которому подошел бы тихий дом в сельской местности, где он мог бы отдыхать с вместе с хозяевами перед камином, а не перед шумным телевизором», — подчеркнула Ди Крокко.

Ранее сообщалось, что собака, просидевшая десять лет в приюте английского города Эденбридж, графство Кент, наконец обрела хозяев. Бывшие хозяева не могли заботиться о ней после получения животным серьезной травмы шеи и отдали ее в приют.