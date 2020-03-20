Просидевшая десять лет в приюте собака наконец обрела хозяев

Собака, просидевшая десять лет в приюте английского города Эденбридж, графство Кент, наконец обрела хозяев. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Около десяти лет назад пса породы бордер-колли по кличке Бесс (Bess) сбила машина. Собака получила серьезные травмы шеи, и бывшие хозяева больше не могли заботиться о ней. Они принесли ее в приют для животных в Эденбридже и попросили подыскать для питомца новую семью.

Сотрудники приюта рассказали, что все это время Бесс содержалась в их заведении. За эти годы многие потенциальные хозяева приходили знакомиться с собакой, однако узнав о ее травме, отказывались от опеки.

После очередной неудачной попытки найти новый дом для Бесс сотрудники приюта решили дать объявление о поиске хозяев в интернете. На призыв откликнулись сотни незнакомцев со всего мира. Среди них работники приюта выбрали семейную пару из Англии и пригласили ее на встречу с Бесс.

«Бесс понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к этим людям. Ее новые хозяева приезжали к нам пять-шесть раз, чтобы провести с ней время, прежде чем мы отпустили их домой», — рассказали в приюте. Сотрудники признались, что им было тяжело расставаться с полюбившейся собакой, но они счастливы, что Бесс наконец обрела новый дом.

Ранее сообщалось о псе, который 15 лет сторожил памятник погибшим хозяевам в подмосковье. После их смерти никто из родственников не захотел брать собаку к себе, и она осталась на улице.

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