Трогательная встреча хозяина с пропавшей 14 лет назад собакой попала на видео

CBSDFW / YouTube

В американском городе Хьюстон, штат Техас, пропавший 14 лет назад йоркширский терьер по кличке Ремингтон (Remington) вернулся к своему хозяину. Их трогательная встреча попала на видео и заинтересовала телестанцию KTRK-TV.

Аарон Вебстер (Aaron Webster) рассказал, что купил Ремингтона в подарок жене. «Я всегда предпочитал больших собак, но ему удалось заслужить мое уважение, когда он появился на пороге дома со змеей в пасти. Он был не промах», — вспоминает американец. В 2006 году во время отдыха у родителей он выпустил щенка погулять во дворе, после чего тот бесследно исчез.

«Мы уверены, что его украли. Возможно, на щенка напал ястреб, но тот смог отбиться и убежать. Мы уже никогда не узнаем, как все было на самом деле», — размышляет Вебстер. Семья пыталась найти Ремингтона, но поиски не увенчались успехом.

Спустя 14 лет Вебстеру позвонили из приюта для бездомных животных Saving Hope и сообщили, что его пса нашли. Ремингтон сильно исхудал, потерял зрение и страдал от болезней. За то время, что йоркширский терьер скитался на улице, у Вебстера и его жены родились трое детей и появилась еще одна собака. Семья отправилась в приют, чтобы забрать питомца домой.

В октябре прошлого года сообщалось, что жительница американского города Бока-Ратон, штат Флорида, нашла пропавшую собаку породы той-фокстерьер. Спустя 12 лет его владелице Кэтрин Стрэнг (Katheryn Strang) позвонили из приюта для бездомных животных.

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