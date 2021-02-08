Россия
 
Последние новости
Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Европы
Рэперша прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram
Неэффективность британской вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР обеспокоила ВОЗ
Тактаров назвал способный помешать чемпионству Волкова фактор
Глава Минобрнауки назвал сроки возвращения вузов к очному режиму работы
Российское посольство в ФРГ ответило на высылку своего дипломата из Берлина
Туристы обнаружили выживавшую в снегах две недели собаку и вернули ее домой
Елизавету II уличили в сокрытии богатства с помощью законов
Новости партнеров
Прослушать новость

Горбачев отреагировал на смерть бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на смерть бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Шульца. Горбачев назвал бывшего госсекретаря США «крупной величиной в мировой политике». «Мы работали вместе, это было нелегко, но совместными усилиями мы находили пути решения проблем на основе учета интересов обеих сторон. Я думаю, этот опыт важен сейчас», — отметил он.

Джордж Шульц скончался 6 февраля в возрасте 100 лет. Он был госсекретарем США с 1982 по 1989 год, во время президентства Рональда Рейгана. Сопровождал его в поездке в Рейкьявик для встречи с главой СССР Михаилом Горбачевым в 1986 году. Также присутствовал вместе с вице-президентом США Джорджем Бушем-старшим на похоронах генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в ноябре 1982 года. До этого Шульц также занимал посты министра труда и министра финансов США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц
Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
Умер критиковавший ограничения из-за COVID-19 московский врач