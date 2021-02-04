Умер критиковавший ограничения из-за COVID-19 московский врач

В Москве в возрасте 66 лет умер заместитель директора научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, заслуженный врач России Николай Филатов, сообщает РБК в четверг, 4 февраля.

Начиная с 1980-х и до 2012 года Филатов был главным санитарным врачом столицы. Он критически отзывался об ограничениях, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, называя их «проявлением величия» властей, отмечает издание.

Кроме того, он считал, что очередное возобновление запретов осенью только ухудшит положение экономики и «введет людей в стресс». Филатов также заявлял, что масштабный перевод работников компаний и предприятий на удаленку, распространение защитных масок и перчаток бессмысленны. «Не маски надо штамповать, а безопасные вентиляционные системы делать», — говорил специалист.

В мае прошлого года он отмечал, что СМИ «создают в эфире катастрофу», говоря о пандемии. Он предлагал запретить «любые разговоры на тему коронавируса» и оставить право освещения пандемии только за федеральными и региональными оперштабами.