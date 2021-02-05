Умер бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Клуб военачальников.

«Не от ковида. Он был дома», — рассказал собеседник агентства.

Владимир Высоцкий занимал пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 год. До этого был командующим Северным флотом (2005-2007) и первым заместителем командующего Балтийским флотом (2004-2005). Адмирал флота. Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах» III степени и «За военные заслуги».

В 2000 году Высоцкий участвовал в операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск», которая затонула в ходе учений в водах Баренцева моря.