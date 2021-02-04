Член академии художеств Алексей Коробков умер в спортзале

Дизайнер Алексей Коробков, член Российской академии художеств, умер в Москве. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что предположительной причиной смерти стал сердечный приступ. Коробков почувствовал себя плохо во время занятий в спортзале. Он скончался в здании Московской центральной художественной школы, расположенной на улице Крымский вал. Коробкову было 76 лет.

Алексей Коробков работал заместителем президента Академии художеств СССР и организовал множество выставок.

Российская академия художеств — государственная академия наук в области изобразительного искусства, архитектуры и дизайна. Она была основана в 1757 году и носила тогда название Императорской академии художеств. С 1947-го по 1991-й она называлась Академией художеств СССР. С 1997 года учреждение возглавляет скульптор Зураб Церетели.

