Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации

Звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эйми Лу Вуд раскрыла неожиданные последствия съемок сцены мастурбации. Слова актрисы передает The Sun.

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Вуд призналась, что пережила «похмельное чувство уязвимости» после работы. «Координатор секс-сцен предупреждал, что сразу после съемок эротического эпизода ты чувствуешь себя навеселе, а через день или два получаешь такое чувство "похмелья" и думаешь: "Вот дерьмо!"» — рассказала она.

Актриса добавила, что ее негативные переживания были весьма яркими: «Так много беспокойств появилось. У меня было масштабнейшее похмельное чувство уязвимости, я думала: "Я выгляжу ужасно [в этой сцене], задницей кверху, так нелицеприятно"».

В январе актриса Фиби Дайневор рассказала о съемках секс-сцен в сериале «Бриджертоны». Она также пожаловалась на эпизоды, в которых ей пришлось изображать мастурбацию.