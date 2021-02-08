Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации

Звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эйми Лу Вуд раскрыла неожиданные последствия съемок сцены мастурбации. Слова актрисы передает The Sun.
Вуд призналась, что пережила «похмельное чувство уязвимости» после работы. «Координатор секс-сцен предупреждал, что сразу после съемок эротического эпизода ты чувствуешь себя навеселе, а через день или два получаешь такое чувство "похмелья" и думаешь: "Вот дерьмо!"» — рассказала она.
Актриса добавила, что ее негативные переживания были весьма яркими: «Так много беспокойств появилось. У меня было масштабнейшее похмельное чувство уязвимости, я думала: "Я выгляжу ужасно [в этой сцене], задницей кверху, так нелицеприятно"».
В январе актриса Фиби Дайневор рассказала о съемках секс-сцен в сериале «Бриджертоны». Она также пожаловалась на эпизоды, в которых ей пришлось изображать мастурбацию.