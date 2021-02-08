Следствие захотело проверить действия лечивших Легкоступову врачей

Следствие захотело проверить действия врачей, лечивших российскую певицу Валентину Легкоступову. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ГСУ СКР по Москве.

По информации издания, проверка может быть связана с тем, что прежние решения следствие сочло «неполными». В некоторых случаях не хватало результатов экспертиз или обнаруживались другие недочеты. Кроме того, смерть певицы вызвала большой общественный резонанс, с которым следователи вынуждены считаться, подчеркивает газета. Еще одним фактором стали заявления дочери Легкоступовой от первого брака Анетты Бриль, которая выражала уверенность в том, что смерть ее матери не была несчастным случаем.

Однако версия о насильственной смерти певицы пока не подтверждена, отмечают источники «Коммерсанта». Окончательные результаты станут известны после завершения экспертизы, которая оценит действия лечивших Легкоступову врачей.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа. Певица и ее муж наблюдались в наркологической клинике. 7 августа их нашли в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой были многочисленные травмы. По факту смерти звезды эстрады было возбуждено уголовное дело.