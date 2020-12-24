Вдовец Легкоступовой раскрыл подробности жизни наследника певицы

Вдовец российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов раскрыл подробности жизни сына исполнительницы. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Запись выпуска доступна на YouTube.

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Фирсов поведал о том, что наследник эстрадной артистки Матвей сильно подпортил жизнь матери. По словам вдовца Легкоступовой, ей пришлось продать виллу на испанском острове Тенерифе, чтобы помочь сыну уйти от преследования испанской полиции.

«Никто не задумывался, почему Валя продала дом, который стоит 350 тысяч долларов, и уехала с Тенерифе? Она сделала это из-за того, что Матвей участвовал в вооруженном ограблении», — сообщил супруг покойной исполнительницы.

Он также заявил, что рассчитывает получить наследство певицы, чтобы помочь ее сыну: «Клянусь, что все имущество, которое получу после раздела, тут же передам Матвею. Мне ничего не надо».

Ранее Юрий Фирсов заявил права на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность артистки.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа. Певица вместе с мужем наблюдалась в наркологической клинике. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. Легкоступову экстренно прооперировали в больнице, у нее были многочисленные травмы и синяки. По факту смерти звезды эстрады было возбуждено уголовное дело.