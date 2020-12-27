Раскрыта стоимость активов Легкоступовой

Адвокат семьи российской певицы Валентины Легкоступовой раскрыл общую стоимость ее активов. По словам Сергея Жорина, она составляет не более 10 миллионов рублей, передает ТАСС.

Как отметил Жорин, в последнее время СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы 100-миллионном наследстве артистки. «К сожалению, это никакие не 100 миллионов рублей, а где-то от восьми до 10 миллионов рублей», — сказал он.

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Адвокат пояснил, что наследство умершей певицы состоит из квартиры в московском районе Текстильщики, стоимость которой составляет около 10 миллионов рублей, и загородного дома за четыре миллиона рублей. Однако с учетом кредитных обязательств артистки общая сумма имущества уменьшается.

«Она проживала когда-то в квартире на Каретном Ряду в центре столицы, но данная собственность на момент ее смерти ей не принадлежала, однако могла быть ошибочно посчитана журналистами», — предположил Жорин.

Ранее стало известно, что супруг певицы Юрий Фирсов заявил права на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность Легкоступовой, объяснив это тем, что принял решение начать сольную карьеру и исполнять ее песни.

Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась 14 августа. Певица вместе с мужем наблюдалась в наркологической клинике. 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой были многочисленные травмы. По факту смерти звезды эстрады было возбуждено уголовное дело.