Установлена личность перерезавшего горло учительнице на улице в Воронеже

Установлена личность подозреваемого, который напал на учительницу математики Наталью Тушинскую и перерезал ей горло на улице в Воронеже. Об этом сообщает «Вести. Воронеж» со ссылкой на источник.

Мужчине 31 год, он является жителем Луганска. Он пока не задержан. Из ориентировки следует, что ему на вид 40-45 лет, он худощавого телосложения, славянской внешности, может прихрамывать на левую ногу в связи с дефектом подошвы обуви (оторвана подошва).

Мужчина был одет в вязаную шапку черно-белого цвета, черную куртку без капюшона, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Вечером 2 февраля неизвестный убил на улице учительницу, когда она возвращалась домой. Преступник нанес женщине не менее семи ударов. От полученных ранений она скончалась на месте. Подруга, с которой погибшая разговаривала в момент нападения, вызвала полицейских, но они прибыли на место происшествия, когда нападавший уже скрылся. У нее пропали сумка и телефон. Версия об ограблении является пока приоритетной.