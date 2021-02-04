Раскрыты детали жестокого убийства российской учительницы

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №1 Марина Малова раскрыла телеканалу РЕН ТВ подробности жестокого убийства учительницы математики Натальи Тушинской.

По словам собеседницы телеканала, женщина шла вечером домой со школы и позвонила коллеге-физику. «Был просто разговор о том, какие дела, и тут же она закричала: "На меня напали!" Больше телефон не отвечал», — сказала Малова.

Она отметила, что погибшая российская учительница была позитивным человеком, необыкновенной порядочности, доброжелательной, позитивной, всегда готовой прийти на помощь, поддержать коллег.

Вечером 2 февраля в Воронеже неизвестный убил на улице учительницу математики городской школы №1, когда она возвращалась домой. Преступник нанес учительнице не менее семи ударов, перерезал горло. От полученных ранений она скончалась на месте. Подруга, с которой погибшая разговаривала в момент нападения, вызвала полицейских, но они прибыли на место происшествия, когда нападавший уже скрылся. У нее пропали сумка и телефон. Версия об ограблении является пока приоритетной.