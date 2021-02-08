Американского пранкера застрелили во время неудачного розыгрыша с «ограблением». Об этом сообщает NBC News.

20-летний Тимоти Уилкс со своим другом решил разыграть группу людей на парковке в Нэшвилле для того, чтобы заснять это и выложить в интернет. Молодые люди подошли с ножами для разделки мяса к незнакомцам и начали разыгрывать ограбление, однако одна из жертв пранка, 23-летний Дэвид Старнс-младший, застрелил «грабителя». Прибывшим на место инцидента полицейским Старнс-младший объяснил, что воспринял шутку всерьез и открыл огонь для самозащиты.

Ранее двое жителей бельгийского города Варегем получили четыре месяца условного срока лишения свободы и штраф в размере 800 евро (около 73 тысяч рублей) за попытку снять на видео серию розыгрышей. В январе 2020 года 24-летние блогеры переоделись в злобных клоунов, запаслись муляжами автомата Калашникова и попытались провести серию пранков.