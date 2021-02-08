Россия
 
Последние новости
Вирусолог оценил прогноз Кремля по коронавирусу
Доходы «Газпрома» рухнули
Украинские журналисты заклеили себе рты из-за цензуры
Московские бездомные раскрыли подробности жизни во время пандемии 
Предсказан новый дефицит игровых консолей
Панин выложил фото в женском нижнем белье с двумя полуголыми девушками
Семенович ответила на слова Быстрова о возможности «отрезать сиськи» ради спорта
В Германии заявили о показательной порке главы дипломатии ЕС в Москве
Россиянин решил продать редкую позолоченную книгу за 10 миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне с COVID-19 потеряли обоняние и умерли из-за утечки газа дома

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Трое членов семьи скончались от отравления бытовым газом в Подмосковье, поскольку не почувствовали его запах из-за потери обоняния от COVID-19, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что скончались три члена семьи — мать, отец и пятилетний сын.

В больницу доставили четырнадцатилетнюю девочку, она в коме. Позже выяснилось, что вся семья уже неделю находилась на карантине из-за COVID-19. Матери стало плохо вечером, муж вызвал скорую, но приехавшие врачи обнаружили, что трое уже скончались от отравления газом.

Колонка в доме, предположительно, была неисправна, ее установили два года назад. По информации Telegram-канала «360tv», газовые трубы жильца перекладывали самостоятельно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать все возможное, чтобы больше не допустить подобных трагедий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России семья погибла от отравления угарным газом в квартире
Российская пенсионерка случайно узнала об отравлении угарным газом
Российская семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе