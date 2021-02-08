Россияне с COVID-19 потеряли обоняние и умерли из-за утечки газа дома

Трое членов семьи скончались от отравления бытовым газом в Подмосковье, поскольку не почувствовали его запах из-за потери обоняния от COVID-19, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что скончались три члена семьи — мать, отец и пятилетний сын.

В больницу доставили четырнадцатилетнюю девочку, она в коме. Позже выяснилось, что вся семья уже неделю находилась на карантине из-за COVID-19. Матери стало плохо вечером, муж вызвал скорую, но приехавшие врачи обнаружили, что трое уже скончались от отравления газом.

Колонка в доме, предположительно, была неисправна, ее установили два года назад. По информации Telegram-канала «360tv», газовые трубы жильца перекладывали самостоятельно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать все возможное, чтобы больше не допустить подобных трагедий.