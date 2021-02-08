Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео

Вступительную заставку мультсериала «Симпсоны» воссоздали с использованием стоковых видео. Об этом пишет The Independent.

Автором задумки оказался британский комик Мэтью Хайтон. По его словам, он потратил день, подбирая ролики из видеобанков.

Позднее он выложил результат в своем Twitter, и подписчики поразились сходству нарисованных и настоящих кадров. В частности, некоторые заметили, что пишущий на школьной доске мальчик из стокового видео также держит мел в левой руке, как и Барт Симпсон.

В 2019 году в сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов». В клипе Барт превращается в наркозависимого агрессивного гопника, Гомер — в охранника, который ворует на работе, Мардж ругается с кассирами в супермаркете, а Лиза пытается заработать денег игрой на саксофоне в подземном переходе, однако сталкивается с полицией.