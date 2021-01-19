Умер один из создателей «Симпсонов»

Умер один из создателей комедийного мультсериала «Симпсоны» Дэвид Ричардсон. Об этом сообщает издание Deadline.

Сценарист ушел из жизни в возрасте 65 лет, в понедельник 18 января. Причиной смерти называют сердечную недостаточность. Он будет похоронен на закрытой церемонии.

Ричардсон начал карьеру сценариста телевизионных комедий в 1985 году на американском канале NBC. Он написал сценарий к двум сезонам сериала «Пустое гнездо», прежде чем перейти к работе над анимационным ситкомом «Симпсоны».

Он известен по работе над такими шоу, как «Два с половиной человека», «8 простых правил» и «Что насчет Джоан?». Ричардсон также продюсировал ситком «Малкольм в центре внимания». Одним из его последних проектов был финальный сезон мультсериала от Netflix «С — значит семья».