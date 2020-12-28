Умер работавший над сериалами «Губка Боб» и «Эй, Арнольд!» мультипликатор

Американский мультипликатор, режиссер и художник раскадровки Так Такер умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти не уточняется.

Такер работал главным художником раскадровки таких мультсериалов, как «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Эй, Арнольд!». Также он выступил режиссером полнометражного мультфильма «Арнольд!».

Помимо этого Такер принял участие в создании диснеевской «Русалочки», работал над мультсериалами «Да здравствует король Джулиан!», «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», «Ох уж эти детки!» и «Симпсоны».

30 августа стало известно о смерти одного из создателей мультипликационного сериала «Смешарики» и студии «Пилот» Анатолия Прохорова. Ему было 72 года.