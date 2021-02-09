Москвич купил на Урале 30-летний кабриолет и прокатился на нем в мороз

Московский блогер и автор блога на YouTube «Жизнь Синдиката» Жекич Дубровский поехал в Екатеринбург, чтобы приобрести раритетный Mercedes. Соответствующее видео появилось на странице упомянутого канала.

Речь идет о 30-летнем серебристом кабриолете Mercedes SL 600. Москвич прилетел на Урал ради данной покупки в рамках соревнования: Дубровский и его приятели борются за Rolls Royce, который в конце года получит тот, кто приедет на самой дорогой машине.

Герои ролика прокатились во время мороза по городу на описанном автомобиле, откинув крышу. Согласно информации из видео, продавец просил за иномарку 1,2 миллиона рублей, однако в итоге Дубровский приобрел ее за 1,15 миллиона.

В январе в Твери на сайте auto.ru выставили на продажу советское авто за 26 миллионов рублей. Речь идет о черном лимузине ЗИС-110. Из объявления следует, что машина была выпущена в 1950 году, не требует ремонта и стоит на учете в ГИБДД.