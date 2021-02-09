Ученые обнаружили два неочевидных пути распространения COVID-19

Американские ученые первые построили гидродинамическую модель распространения коронавируса в кондиционируемых помещениях, в результате чего обнаружили два новых неочевидных пути распространения COVID-19 в воздухе. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Так, физики из Университета Миннесоты построили модель гидродинамики движения вируса и оценили, как разные факторы влияют на пути передачи и риск заражения воздушно-капельным путем.

Специалисты использовали передовые вычислительные мощности суперкомпьютера, благодаря чему они смогли смоделировать захват вирусных частиц сложными потоками, которые возникают, когда холодный воздух от кондиционеров взаимодействует с горячим шлейфом.

В результате исследователи выявили еще два потенциальных пути передачи вируса по воздуху, которые сейчас часто упускаются из виду: поток теплых аэрозолей, поднимающийся из-под стола, и обратный поток воздуха, проходящий через кондиционеры.

В связи с открытием авторы предложили ввести дополнительные меры безопасности против коронавируса в замкнутых кондиционируемых помещениях. Так, необходимо экранирование пространства под столами и повышение эффективности фильтрации кондиционеров.

Ранее ученые медицинской школы Университета Никосии обнаружили, что температура, влажность воздуха и скорость ветра играют большую роль в передаче коронавируса. Специалисты обратили внимание на то, что в современных прогнозах часто учитываются лишь несколько факторов: темпы выздоровления заболевших и скорость передачи патогена.