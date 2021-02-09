В России выявили 15 019 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 998 216. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

15 019 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1584), Санкт-Петербурге (1078) и Московской области (903). Меньше всего — в Магаданской (12) и Еврейской автономной областях (7), а также Ненецком автономном округе (5).

За сутки выявлено 530 летальных исходов, с начала пандемии — 77 598.

Зафиксировано 21 795 выздоровлений. За весь срок этот показатель составил 3 493 886.