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В России умерли 530 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки умерли 530 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 скончались 77 598 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 9 февраля.

530
пациентов с коронавирусом
умерли в России за сутки по состоянию на 9 февраля

Из них 73 человека умерли в Москве, 61 — в Санкт-Петербурге, и 42 — в Московской области.

Также за последние сутки выявили 15 019 случаев заражения вирусом в 84 регионах. Общее число заболевший за весь период пандемии достигло 3 998 216.

Кроме того, за прошедшие сутки выписались 23 582 пациента с COVID-19. Так, число выздоровевших составило 3 493 886.

Предыстория: В России выявили 15 019 новых случаев коронавируса
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