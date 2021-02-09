Россию призвали обвалить курс рубля

Международный валютный фонд (МВФ) призвал российские власти опустить ключевую ставку до нового исторического рекорда с текущих 4,25 процента годовых на 0,5 процентных пункта. Подобное предложение содержится в докладе международной организации, который цитирует РБК.

Очередное снижение ключевой ставки до рекорда может несколько обвалить курс рубля, признает МВФ. Однако институт настаивает, что это может способствовать экономическому росту. МВФ также полагает, что Банку России не следует фокусировать внимание на резком росте цен в стране. Недавняя статистика, которая зафиксировала рост инфляции в начале года на 5 процентов, — лишь временное явление, считают представители МВФ.

Согласно их прогнозу, индекс потребительских цен вернется в норму к концу года и будет соответствовать таргету ЦБ на уровне 3,5-4 процентов. «Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5 процента», — приводит издание мнение экспертов МВФ.

Ближайшее заседание ЦБ намечено на пятницу, 12 февраля. На текущий момент ставка уже находится на рекордно низком уровне — 4,25 процента годовых, однако рост инфляции в конце 2020 года остановил тренд на снижение и регулятор взял паузу в этом вопросе.