Юноша пожаловался на головную боль и через два дня умер

В английском городе Крэдли-Хит 19-летний юноша умер после жалоб на головные боли. Об этом сообщает газета Birmingham Mail.

Семья Дэниела Моргана рассказала, что 28 января он лег спать с острой головной болью. Родственники не придали этому особого значения, так как Морган с детства страдал от мигрени. Однако его девушка Иви Брэдберн испугалась за состояние возлюбленного и обратилась за помощью к его матери Лизе. Когда та зашла в комнату сына, то обнаружила, что он потерял сознание. Брэдберн и Лиза вызвали бригаду скорой помощи.

Моргана повезли в больницу города Дадли и в дороге пытались привести его в чувство. Затем пациенту сделали МРТ и приготовились перевезти его в более крупную больницу, расположенную в городе Бирмингем. Позже врачи решили оставить Моргана в Дадли. «Они сказали нам, что ничего не могут сделать, — вспоминает его 25-летняя двоюродная сестра Александра Вебб. — Его положили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. У него случилось внутримозговое кровоизлияние».

29 января родственники узнали, что врачи подозревают у Моргана смерть мозга. Последующие обследования подтвердили опасения докторов, и 30 января пациента признали мертвым. Юноша посмертно стал донором органов.

Ранее сообщалось, что головная боль 20-летнего жителя английского города Уэрксоп оказалась симптомом смертоносной болезни. У него диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга.