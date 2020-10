Головная боль у женщины оказалась признаком живущих в ее мозге ленточных червей

Фото: The American Journal of Medicine

Головная боль жительницы Австралии оказалась признаком живущих в мозге ленточных червей. Об этом сообщает CNN.

Австралийка страдала от мигрени последние семь лет. Головная боль тревожила ее примерно два-три раза в месяц, но благодаря прописанным лекарствам боли временно отступали. Последний раз головная боль не прекращалась более недели и спровоцировала ухудшение зрения, поэтому женщина обратилась в больницу.

Врачи сделали женщине томографию мозга и выявили новообразование, которое они приняли за рак. Во время операции хирурги обнаружили, что причиной головных болей была не опухоль, а сгусток личинок ленточных червей. После удаления паразитов австралийка не нуждалась в дополнительном лечении.

Уникальный медицинский случай описан 21 сентября в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Инцидент стал первым в Австралии, когда паразита нашли у местной жительницы, которая никогда не уезжала за границу. Ранее подобную инфекцию находили лишь у иммигрантов и туристов, вернувшихся из неблагоприятных регионов Африки, Азии и Латинской Америки.

Ленточные черви крайне редко попадают в человеческий мозг. Личинки могут жить внутри организма и не вызывать никаких симптомов, пока не разрастутся до достаточно больших размеров. В таком случае они могут представлять смертельную опасность для зараженного.

В январе хирурги удалили из мозга американца огромного ленточного червя, который прожил в его голове более десяти лет и стал причиной головной боли. Причиной заражения назвали плохо прожаренную свинину, которую ел пациент.