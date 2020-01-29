Мужчина десять лет страдал от головной боли из-за червя в мозге

Хирурги удалили из мозга американца огромного ленточного червя, который прожил в его голове более десяти лет и стал причиной головной боли. Об этом сообщает Daily Mail.

Около года назад житель американского штата Техас по имени Джерардо (Gerardo) упал в обморок во время футбольного матча. После этого он обратился в больницу и рассказал, что уже несколько месяцев страдает от жутких головных болей и тошноты, а также часто падает в обморок.

МРТ показала, что в мозге мужчины есть новообразование около четырех сантиметров в длину. Дальнейшие обследования выявили, что это не опухоль, а ленточный червь. Врачи установили, что он жил внутри пациента более десяти лет.

Причиной заражения эксперты считают плохо прожаренную свинину, которую Джерардо отведал в Мексике около десяти лет назад. Ранее сестре пациента также удалили из мозга ленточного червя. Вероятно, они заразились одновременно.

Нейрохирурги провели сложную операцию на мозге Джерардо и полностью извлекли паразита. Они признались, что ленточные черви крайне редко попадают в мозг. Личинки могут жить внутри организма и не вызвать никаких симптомов, пока не разрастутся до достаточно больших размеров. В таком случае они могут угрожать здоровью и жизни зараженного.

Джерардо повезло, так как врачи успели вовремя извлечь паразита из его мозга. Сейчас он восстанавливается после операции и планирует вернуться к работе. Его самочувствие заметно улучшилось, и головные боли больше его не беспокоят.

Ранее сообщалось о жителе Китая, в мозге и легких которого обнаружили более 700 червей. Мужчина съел плохо проваренную свинину, внутри которой оказались личинки свиного цепня.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!