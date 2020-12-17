У жаловавшегося на головную боль 20-летнего юноши нашли смертоносную болезнь

Головная боль 20-летнего жителя английского города Уэрксоп оказалась симптомом смертоносной болезни. Об этом сообщает газета Nottingham Post.

Джеймс Кинг (James King) обратился к врачу с жалобами на сильную головную боль. Доктор прописал ему таблетки от мигрени, однако лекарство не помогло. «За месяц до того, как у меня началась ужаснейшая мигрень, меня постоянно тошнило», — рассказывает он.

Кинг по совету своей девушки Милли решил проверить зрение. Окулисты перенаправили юношу в больницу, где у него диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга.

27 августа британца прооперировали. Лечение прошло успешно, но позже у Кинга случилось внутримозговое кровоизлияние, которое парализовало правую часть его тела. Врачи были вынуждены провести еще одну операцию. Со временем чувствительность и подвижность правой части тела вернулась. Юноше назначили курс химио- и радиотерапии и временно запретили водить машину.

«Я очень люблю водить машину. Сейчас мне приходится зависеть от других людей, чтобы добираться до нужных мест. Терпеть такое не могу, — говорит он. — Я никогда ни от кого не зависел, я очень самостоятельный».

Кинг убежден, что ему удастся преодолеть этот непростой период, выздороветь и продолжить жить, как прежде. Его 18-летняя возлюбленная Милли всячески поддерживает его и старается сохранять оптимизм. Лечение продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Британке диагностировали опухоль головного мозга в 2015 году, когда ее неотложно доставили в больницу из-за плохого самочувствия.