Cтавший затворником Леонид Куравлев перестал выходить на связь

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими. Это подтвердили друзья артиста в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Запись выпуска доступна на YouTube.

По словам друзей Куравлева, гибель супруги Нины Васильевой в 2012 году замкнула его в себе. После этого актер окончательно отсек все связи, прекратил отвечать на звонки и стал жить затворником.

Друзья звезды фильма «Афоня» отметили, что раньше артист периодически появлялся в свете, в настоящее время он почти ни с кем не общается. Близкий товарищ Куравлева, художник Никас Сафронов подтвердил затворничество актера, рассказав, что последний раз видел его полтора года назад.

«Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся», — подчеркнул портретист в эфире телепередачи.

В июне прошлого года Куравлев назвал место собственных похорон. 84-летний артист выбрал Троекуровское кладбище.

Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Он получил звание народного артиста в 1977 году.