Пропавший муж актрисы из сериала «Воронины» вернулся домой

Супруг актрисы Ирины Лачиной, пропавший 1 января, вернулся домой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Актер и театральный режиссер Олег Будрин находился в гостинице для строителей, о которой говорил в разговоре с сестрой. По информации издания, мужчина решил отдохнуть, однако не рассчитал время.

Об исчезновении супруга звезды «Ворониных» сообщалось ранее. Лачина обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа. По ее словам, он ушел из дома в Москве вечером 1 января — мужчина сказал, что поедет к сестре, однако до ее квартиры так не добрался.

На звонки Будрин ответил лишь однажды и заявил, что находится в гостинице для строителей, однако адрес не знает. Затем он перестал выходить на связь с родственниками.

Ирина Лачина известна по роли Анны Золотаревой, сестры главной героини Веры в сериале «Воронины». Она также играла в таких фильмах, как «Экипаж» и «Легенда №17». Ее супруг служит в московском Театре на Таганке.

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