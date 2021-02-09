Число работающих россиян рухнуло до минимума за десять лет

Число работающих россиян за прошлый год сократилось на 1,65 миллиона человек (до 70,77 миллиона), рухнув до минимума за десять лет. Данные представили аналитики FinExpertiza.
В таком количестве рабочие места снижались последний раз лишь в кризисном 2009 году. Работающее население сократилось в 67 из 85 российских регионов, особенно в Карачаево-Черкесии, республиках Мордовии и Марий Эл. Сильнее уровень занятости снижался только в 90-е годы.
В целом по стране за год работающих стало меньше на 2,3 процента. Самая негативная динамика была в небогатых регионах с невысокими доходами населения. Резкое сокращение трудящихся произошло прежде всего из-за закрытия предприятий и урезания штата в период коронакризиса, говорится в сообщении.
Президент FinExpertiza Елена Трубникова подчеркнула, что нехватка рабочих мест и недостаток рабочей силы являются долгосрочными проблемами российской экономики, связанными со структурными и демографическими факторами.
В марте в России может пройти очередная волна сокращений, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр допустил, что такая ситуация возможна в компаниях из сферы услуг, развлечений и общественного питания.