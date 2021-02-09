Спикер Госдумы отчитал главу Минэкономразвития за «модные словечки»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за использование «модных словечек». Об этом сообщает Znak.com во вторник, 9 февраля.

В частности, глава Минэкономразвития назвал Госдуму площадкой. Володин поправил министра. «Площадка у нас есть, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или нет, — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно», — сказал Володин.

Политик призвал Решетникова ответственно подойти к своей работе, в частности, обеспечить темпы роста экономического развития.

«Упрощение такое, модные словечки. "Мы продвинутые, мы знаем". А если вы продвинутые и все знаете, тогда обеспечьте темпы роста! Мы топчемся [на месте]!» — возмутился Володин.

На заседании Госдумы Решетников зачитал доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса.

17 июня прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова за «болтологию» и отсутствие результатов.

В 2019 году Вячеслав Володин прервал выступление предыдущего министра экономического развития Максима Орешкина. Он упрекнул экс-министра в неподготовленности к докладу и посоветовал ему избавиться от слов-паразитов.