Мишустин отчитал правительство после замечаний Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин отчитал правительство после замечаний президента Владимира Путина по поводу неисполнения его поручения по гармонизации законодательства в сферах спорта и образования. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 октября.

«Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства», — обратился Мишустин к вице-премьерам и министрам.

Он подчеркнул, что сроки исполнения поручений главы государства должны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны.

Мишустин заявил, что поручение по гармонизации законодательства в обозначенных сферах должно быть выполнено в месячный срок. По этому вопросу на заседании правительства через неделю будет заслушан глава Минспорта Олег Матыцин, сказал премьер.

6 октября Владимир Путин раскритиковал кабмин за срыв сроков гармонизации законодательства в сфере спорта, физкультуры и образования. По его словам, срок исполнения поручений истек в декабре прошлого года, «а воз, к сожалению, и ныне там».

В январе Михаил Мишустин уже критиковал работу правительства в связи с достаточно большим количеством неисполненных поручений президента.