Матвиенко отчитала российского замминистра за «болтологию»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова за «болтологию» и отсутствие результатов. Об этом сообщает «Новый День» в среду, 17 июня.

В ходе заседания верхней палаты спикер спросила Назарова о ситуации со строительством в Крыму детского реабилитационного центра. Выяснилось, что до сих пор нет экономического обоснования стоимости объекта и не определен земельный участок. Замминистра отметил, что необходимо активизировать работу с Минздравом, чтобы «попасть в бюджетный цикл».

Матвиенко предложила Назарову решить проблему «в ручном режиме» к середине сентября или подумать об увольнении. «Хватит заниматься болтологией. Больше мы эти общие слова слушать не будем. (...) Покажите, что вы способны выполнить поручение президента», — сказала она.

Чиновник заверил, что министерство сделает все необходимое. В срок до 15 сентября министерство экономического развития должно направить в Совфед материалы по проекту.

16 апреля глава правительства России Михаил Мишустин публично отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за ситуацию с «зарплатными» кредитами в банках.

Назаров стал заместителем министра экономического развития РФ в 2014 году.

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