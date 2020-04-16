Российский министр получил выговор после попытки взять льготный кредит

Глава правительства России Михаил Мишустин публично отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за ситуацию с «зарплатными» кредитами в банках. Трансляцию заседания кабмина по санитарно-эпидемиологической ситуации провело РИА Новости.

Выговор глава МЭР получил после того, как рассказал о слишком медленной реакции банков на поручение выдавать малому и микробизнесу льготные займы под ноль процентов и своих попытках решить эту проблему.

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Мишустин прервал Решетникова на словах об убытках для банков. «Что значит убыточно или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия <…> Наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется», — распорядился премьер.

Министр отметил, что сейчас в программе задействованы пять банков, но вскоре к ней присоединятся еще 25 кредитных организаций. Решетников добавил, что накануне лично звонил с предпринимателями по горячим линиям трех банков, но не смог договориться о кредите. Операторы утверждали, что «правительство что-то не приняло», или предлагали обратиться к ним в мае.

Ранее глава МЭР в своем Instagram рассказал, что звонил в два банка, а после этого связался с их руководством. По его данным, с начала действия программы из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей пока реально выдано только 400 миллионов.

Ранее на такую проблему обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он рассказал, что в ходе контрольной попытки получить кредит 132 из 158 компаний в 29 регионах России получили отказ.

Президент России Владимир Путин также признал сложности. На совещании с правительством 15 апреля он поручил упростить доступ бизнеса к деньгам, а также распространить программу на средние и крупные предприятия.

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