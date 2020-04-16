Российский министр попытался получить кредит на зарплату и не смог

Министр экономического развития России Максим Решетников для проверки работы механизма выдачи кредитов под ноль процентов малому и микробизнесу попытался лично получить заем, но не смог сделать это. О ситуации чиновник рассказал в своем Instagram.

Решетников позвонил «в два крупнейших банка». В одном ему на «горячей линии» рассказали, что правительство якобы не подписало соответствующее распоряжение, а в другом предложили выдать кредит только в мае.

Материалы по теме Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу

По словам министра, после этого он связался с руководством банков. Он подчеркнул, что пока статистика выдачи кредитов выглядит удручающей. Из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей выдано только 400 миллионов рублей, еще 1,1 миллиарда одобрены, но деньги предприниматели все еще не получили.

Ранее на такую же проблему обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ходе контрольной попытки получить кредит 132 из 158 компаний в 29 регионах России получили отказ. Еще 15 заявок в настоящее время находятся на рассмотрении, шести компаниям заем одобрили, но не выдали, а получить реальные деньги смогли только шесть обратившихся предпринимателей.

При этом самой частой причиной для отказа было отсутствие у компании зарплатного проекта в конкретном банке, что не требуется законом о зарплатных кредитах бизнесу.

Признал проблему и президент России Владимир Путин. На совещании с правительством накануне, 15 апреля, он подчеркнул, что банки неохотно идут навстречу заемщику. Глава государства поручил упростить доступ бизнеса к деньгам, а также распространить программу «нулевых кредитов» на средние и крупные предприятия.

Условия кредитов для выдачи зарплаты предусматривают, что взять его можно до 1 октября на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка составит ноль процентов, а затем вырастет до четырех процентов. Таким образом власти решили поддержать бизнес в условиях остановки предприятий из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!