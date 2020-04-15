Медведев высказался о необходимости помочь предпринимателям

Заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время онлайн-совещания с бизнесом по вопросам оказания помощи в связи с пандемией коронавируса высказался о необходимости помочь предпринимателям пройти через существующие трудности. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, стране нужно думать о выходе на траекторию роста. Сейчас, как отметил Медведев, в государственной поддержке нуждаются сфера бизнеса, которая занята торговлей непродовольственными товарами, управлением коммерческой недвижимостью, общепитом и оказанием бытовых услуг. Ряд решений по поддержке уже был объявлен и реализуется, отметил глава «Единой России».
Обращаясь к участникам совещания он также отметил важность думать о дальнейших шагах с учетом развития эпидемиологической ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач. Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал глава государства. Деньги выделят компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей дополнительно к уже оказанной поддержке. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника.
За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превышает 24 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве — почти 15 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения