Медведев высказался о необходимости помочь предпринимателям

Заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время онлайн-совещания с бизнесом по вопросам оказания помощи в связи с пандемией коронавируса высказался о необходимости помочь предпринимателям пройти через существующие трудности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стране нужно думать о выходе на траекторию роста. Сейчас, как отметил Медведев, в государственной поддержке нуждаются сфера бизнеса, которая занята торговлей непродовольственными товарами, управлением коммерческой недвижимостью, общепитом и оказанием бытовых услуг. Ряд решений по поддержке уже был объявлен и реализуется, отметил глава «Единой России».

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Обращаясь к участникам совещания он также отметил важность думать о дальнейших шагах с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач. Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал глава государства. Деньги выделят компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей дополнительно к уже оказанной поддержке. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника.

За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превышает 24 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве — почти 15 тысяч.

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