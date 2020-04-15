Путин вновь обратится к россиянам

Президент Владимир Путин около 15:00 по московскому времени вновь обратится к россиянам в начале совещания с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 15 апреля.

В ответ на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков призвал дождаться совещания. «Это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он», — добавил представитель Кремля.

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Последний раз Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Глава государства выразил уверенность в том, что при совместных усилиях и дисциплине Россия победит «заразу коронавирусную». Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах медработникам.

В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 24 тысячи.

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