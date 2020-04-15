Путин вновь обратится к россиянам

Президент Владимир Путин около 15:00 по московскому времени вновь обратится к россиянам в начале совещания с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 15 апреля.
В ответ на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков призвал дождаться совещания. «Это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он», — добавил представитель Кремля.
Последний раз Путин обратился к согражданам с заявлением перед совещанием с российскими губернаторами 8 апреля. Он призвал граждан выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Глава государства выразил уверенность в том, что при совместных усилиях и дисциплине Россия победит «заразу коронавирусную». Тогда же Путин объявил о новых мерах поддержки, в частности о доплатах медработникам.
В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 24 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения