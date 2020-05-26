Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА Новости в Twitter.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 мая 2020, 12:37

Президент сказал, что из-за стихийных бедствий жизни людей находятся в опасности, многие остаются без жилья. После этого глава государства бросил на стол ручку и попросил отчитаться о ситуации в регионах. «Давайте начнем работать, я хочу сначала послушать доклад министра по чрезвычайным ситуациям», — сказал президент и предоставил слово главе МЧС Евгению Зиничеву.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах был введен в четырех регионах России: на всей территории Забайкальского края и единичных районах в Республике Тыва, Иркутской области и Республике Хакасия. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим, во время действия которого гражданам запрещено гулять в лесу, разводить открытый огонь и сжигать сухостой.

Сокращение ущерба от лесных пожаров предусмотрено проектом «Сохранение лесов», одним из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

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